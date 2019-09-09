شكرا لقرائتكم محمود علاء عن إيقاف خطورة تراورى وأنطوى : احنا الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمود علاء مدافع الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب برج العرب.

قال علاء فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم إن بطولة كأس مصر تعد غالية على الجماهير خاصة أنها فى بداية الموسم وتمثل دفعة معنوية للاعبين والجهاز الفنى قبل انطلاق الموسم الجديد

أضاف علاء إن لاعبى الزمالك قصروا فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز موضحا أن عوض الله أتى سريعا بالتتويج بلقب كأس مصر.

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تابع علاء :" الزمالك هو صاحب المرتبة الأولى في مصر، كسبنا الكونفدرالية وكأس مصر والسوبر السعودي".

وتحدث مدافع الزمالك عن إيقاف خطورة إيريك تراورى وجون أنتوى لاعبا بيراميدز قائلا :" احنا الزمالك وكنا مسيطرين على مجريات المباراة".