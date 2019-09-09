اخبار الرياضه

مصطفي فتحي: فرحتى لا توصف بفوز الزمالك وانتظرونى قريبا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مصطفي فتحي: فرحتى لا توصف بفوز الزمالك وانتظرونى قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

أعرب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك عن سعادته بفوز فريقه بكأس مصر بعد التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب.

 

وقال مصطفي فتحي  لـ"الخليج 365" :"الكأس خير دافع للعودة للمساهمة مع زملائي في حصد كل البطولات..  سأغادر بعد يومان إلى ألمانيا وعندما سأعود سأكون جاهز للمشاركة مع الفريق".

 

كان فريق الزمالك حقق فوزا كبيرا على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ليحقق اللق للمرة الثانية على التوالى والـ27 فى تاريخه، وأحرز الأهداف يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفي فتحي: فرحتى لا توصف بفوز الزمالك وانتظرونى قريبا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا