شكرا لقرائتكم مصطفي فتحي: فرحتى لا توصف بفوز الزمالك وانتظرونى قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعرب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك عن سعادته بفوز فريقه بكأس مصر بعد التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب.

وقال مصطفي فتحي لـ"الخليج 365" :"الكأس خير دافع للعودة للمساهمة مع زملائي في حصد كل البطولات.. سأغادر بعد يومان إلى ألمانيا وعندما سأعود سأكون جاهز للمشاركة مع الفريق".

كان فريق الزمالك حقق فوزا كبيرا على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ليحقق اللق للمرة الثانية على التوالى والـ27 فى تاريخه، وأحرز الأهداف يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.