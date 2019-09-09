شكرا لقرائتكم مصطفي فتحي: فرحتى لا توصف بفوز الزمالك وانتظرونى قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال مصطفي فتحي لـ"الخليج 365" :"الكأس خير دافع للعودة للمساهمة مع زملائي في حصد كل البطولات.. سأغادر بعد يومان إلى ألمانيا وعندما سأعود سأكون جاهز للمشاركة مع الفريق".
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