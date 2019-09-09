شكرا لقرائتكم هيثم فاروق : نهائى الكأس كان من طرف واحد.. والزمالك استحق اللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض حقق فوزا تاريخيا ومستحقا على بيراميدز في نهائي كأس مصر.

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وقال هيثم خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك حقق فوزا تاريخيا ومستحقا، والنهائي كان من طرفا واحدا".

وأكمل: "أحمد الشناوي كان أفضل لاعب في بيراميدز وهذا يثبت أن الزمالك كان الأفضل، هناك انسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "البعض قلق من ميتشو بعدما دفع بعبد الشافي، لكنه كان قرارا جيدا فهو لاعب دولي، وعبد الله جمعة هجومي أكثر".