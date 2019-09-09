شكرا لقرائتكم هيثم فاروق : نهائى الكأس كان من طرف واحد.. والزمالك استحق اللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف: "البعض قلق من ميتشو بعدما دفع بعبد الشافي، لكنه كان قرارا جيدا فهو لاعب دولي، وعبد الله جمعة هجومي أكثر".
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