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هيثم فاروق : نهائى الكأس كان من طرف واحد.. والزمالك استحق اللقب...

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جدة - عمرو شويل  

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض حقق فوزا تاريخيا ومستحقا على بيراميدز في نهائي كأس مصر

 

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وقال هيثم خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك حقق فوزا تاريخيا ومستحقا، والنهائي كان من طرفا واحدا".

 

وأكمل: "أحمد الشناوي كان أفضل لاعب في بيراميدز وهذا يثبت أن الزمالك كان الأفضل، هناك انسجام بين اللاعبين".

 

وأضاف: "البعض قلق من ميتشو بعدما دفع بعبد الشافي،  لكنه كان قرارا جيدا فهو لاعب دولي، وعبد الله جمعة هجومي أكثر".

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