هيثم فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين لو كان ساسي بمستواه...

جدة - عمرو شويل يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أن نهائي كاس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة لو كان فرجاني ساسي في مستواه.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الأن".

متابعًا "لو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد".

وأستكمل "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة".

بن شرقى هداف الزمالك فى كأس مصر

نجح أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الحالى فى الفوز بلقب هداف الفريق ببطولة كأس مصر أثر تسجيله هدفين فى النهائى أمام بيراميدز.

وسجل بن شرقى هدفيه فى الشوط الثانى من المباراة حيث شهدت مباريات المارد الأبيض السابقة بالبطولة تسجيل كل من يوسف أوباما ومصطفى محمد وعبد الله جمعه، ومحمود علاء، وابراهيم حسن، ومحمود عبد العزيز هدفاً واحدًا حققوا به انتصارات الزمالك.

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وحقق الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك الفوز بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالى بعدما استطاع تجاوز بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما بالنهائى بثلاثية نظيفة منحت المارد الأبيض ثانى ألقابه الرسمية والثالثة خلال الموسم.

ونجح الزمالك فى الفوز باللقب بعد الفوز والثأر لهزيمته من منافسه بيراميدز فى الدورى المصري ليصبح المارد الأبيض أحد اللوغريتمات الإيجابية التى تغزو الكرة المصرية بروح معنوية وأداء راقى غير عادى جعلهم يتوجون أنفسهم بلقب غالى.

ووعد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بصرف مكافأة مالية كبيرة للاعبى الفريق تصل الى 100 ألف جنيه لكل لاعب وذلك بعد تحقيق اللقب المحلى الأول للموسم الجارى.

وأنهى نادى الزمالك مغامرة بيراميدز بالموسم الحالى بكابوس كروي بعدما ثأر لهزيمته فى الدور الثانى للدورى المصرى الممتاز بهدف نظيف بإنتصار عريض بثلاثية نظيفة وعرض أوروبى يليق بمكانة مدرسة الفن والهندسة ليعيد للأذهان ما تحدث عنه أجيال سابقة عن فريق الأحلام بعدما كشفت المباراة كيف سيكون المارد الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ونجح الزمالك فى تحقيق اللقب السابع والعشرين فى تاريخه بعدما فاز على بيراميدز ليسجل البطولة الثانية هذا الموسم حيث فاز قبل اشهر بكأس الكونفيدرالية الأفريقية ليواصل بذلك رحلته نحو التتويج بأربعة ألقاب محلية وقارية خلال الموسم الحالى وذلك خاصة وان الفريق سيكون أمام معركة فى السوبر الأفريقي والمصرى قبله أمام الأهلى.