شكرا لقرائتكم خالد الغندور: نحن فى ضهر مرتضى منصور ورحيله لن يفيد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إنه يقف خلف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من أجل الحفاظ على استقرر الفريق الأبيض. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" نحن فى ضهر مرتضى منصور عشان الزمالك، رحيله لن يفيد النادى الأبيض ". توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.

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