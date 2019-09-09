شكرا لقرائتكم أوباما : على قلب رجل واحد.. كلمة سر انتصارات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعرب يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك عن سعادته بعد فوز فريقه ببطولة الكأس، مشدداً أن توقيت البطولة هام للغاية خاصة وأنها جاءت فى بداية الموسم الأمر الذي سيمنح الفريق دفعة كبيرة لحصد البطولات فى الموسم الجديد.

وقال أوباما فى تصريحات تليفزيونية: "سر انتصارات الزمالك أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد ..الحمد لله على إحرازى الهدف الأول الذي فتح المباراة لفريقي وساعد الأبيض على تحقيق فوزعريض تسبب فى تحقيق بطولة الكأس للمرة رقم 27".

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليحسم بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه.