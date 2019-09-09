شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الزمالك أكثر الأندية تحقيقا للبطولات هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الزمالك يعد أكثر الأندية تحقيقا للبطولات هذا الموسم بواقع ثلاثة ألقاب. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" الزمالك هو أكثر نادي هذا الموسم حقق بطولات، هما " السوبر السعودي - الكونفدرالية - كأس مصر". توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.

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