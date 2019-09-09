شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك: بن شرقى وأوناجم أفضل من كهربا وميتشو يفكر بأربعة عقول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أيمن عبد العزيز المدرب العام بفريق الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب برج العرب.

أشاد عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم بقدرات الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض مؤكدا أنه صاحب شخصية وعقلية ناضجة ويدرس كل كبيرة وصغيرة داخل الملعب.

أكد مدرب الزمالك العام أن ثقافة العمل الجماعي أهم ما يميز محمد أوناجم وأشرف بنشرقي عن محمود عبدالمنعم "كهربا" موضحا أن الفريق فى عهد ميتشو بات يفكر بعقل الجهاز الفني بالكامل.

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وعن الفارق بين العمل مع كريستيان جروس وميتشو قال: "الزمالك في عهد ميتشو يفكر بشكل جماعي، ويعمل بأربعة عقول" مضيفا :" "عندما يكون هناك تفكير في تغيير يبلغ الجهاز المعاون بالكامل للتفكير فيه ثم نبلغه رأينا وبعد ذلك يأخذ القرار النهائي، وهذا أفضل من أن يكون التفكير بعقل داخل الفريق بعقل واحد."