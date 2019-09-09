شكرا لقرائتكم العائلات الزملكاوية تحتفل بلقب الكأس أمام بوابات النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت عدسة الخليج 365 أحتفال أسرة زملكاوية بالكامل أمام مقر النادي بالمهندسين للاحتفال بالفوز بكأس مصر وهي المسابقة المميزة لابناء ميت عقبة.. احتفلت الجماهير الزمالكويه بالتتويج بالكأس فى محيط النادي ، ولا يزال يتوافد العوائل والشباب إلى محيط النادي للاحتفال. Advertisements توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العائلات الزملكاوية تحتفل بلقب الكأس أمام بوابات النادى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.