شكرا لقرائتكم الأخضر يفتتح تدريباته في المنامة.. وباهبري يؤكد جاهزيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح المنتخب السعودي يوم الأحد، تدريباته في المنامة، تحضيراً لمباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م أمام اليمن التي ستقام يوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني.

وكانت بعثة الأخضر وصلت إلى البحرين واستقبلها ممثلو الاتحاد البحريني لكرة القدم.

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وأجرى الأخضر تدريباً مسائياً على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينار، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تطبيق مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل الملعب.

وسيعقد رينار مؤتمراً صحفياً في السادسة والنصف يوم الاثنين في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد البحرين الوطني للحديث عن مباراة الأخضر أمام منتخب اليمن.

وقال هتان باهبري خلال التدريبات في مقابلة مع "العربية": أشعر أني أفضل حالياً، نحاول فهم أسلوب المدرب بأفضل شكل ممكن، وأرى بأننا قدمنا مباراة جيدة أمام مالي.