الشيبة: سوف نستثمر النجاح في المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع السياحة والتسويق والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن الإمارة ستثتسمر النجاح الذي تحقق في الأعوام المقبلة.

وقال: «ستحتل الشراكة مع «يو إف سي» لمدة 5 سنوات، مكانتها كعنصر أساسي ضمن أجندة فعاليات أبوظبي التي لا تقتصر على الفعاليات الرياضية وحسب.