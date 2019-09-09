شكرا لقرائتكم خبر عن الشيبة: سوف نستثمر النجاح في المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع السياحة والتسويق والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن الإمارة ستثتسمر النجاح الذي تحقق في الأعوام المقبلة.
وقال: «ستحتل الشراكة مع «يو إف سي» لمدة 5 سنوات، مكانتها كعنصر أساسي ضمن أجندة فعاليات أبوظبي التي لا تقتصر على الفعاليات الرياضية وحسب.
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