العنبري: النتيجة الكبيرة مفيدة معنوياً قبل لقاء السوبر

أكد الشارقة حسن استعداداته للقاء السوبر الذي يجمعه مع شباب الأهلي في 14 سبتمبر/‏‏أيلول الحالي، بعدما حقق فوزاً كبيراً على حساب مضيفه عجمان بخمسة أهداف نظيفة.

وحملت المباراة بعض الأرقام الخاصة، بعدما حقق الشارقة فوزه الأول في كأس الخليج العربي بعد 8 هزائم متوالية، بينها ست في النسخة السابقة، ويعود آخر انتصار له في المسابقة إلى 22 ديسمبر/‏‏ كانون الأول 2017 عندما هزم الوصل 4-3، ليحيي «الملك» آماله في التأهل إلى الدور المقبل بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط.

كما كان اللقاء فرصة مناسبة للمهاجم ريكاردو غوميز من الرأس الأخضر للتأكيد للشرقاوية أنه صفقة رابحة وخير بديل للهداف البرازيلي ويلتون سواريز الراحل إلى صفوف الوصل، بعدما سجل «المدفعجي» صاحب التسديدات الصاروخية ثلاثة أهداف «هاتريك» برأسه وبتسديدتين بعيدتين.

وشارك شوكوروف في المباراة مؤكداً جاهزيته للموسم الشاق، وهو العائد من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ مارس/‏‏ آذار.

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في المقابل، اكتفى عجمان بأول 26 دقيقة، ثم اختفى لاعبوه تماماً بعد هدف مينديز الأول من ركلة حرة رائعة، وارتكب الفريق ككل أخطاء قاتلة، وتاه الهجوم تماماً ولولا لقطة جودين مينشا «الأكروباتية» في الشوط الثاني التي أصابت العارضة ثم أبعدها الحارس عادل الحوسني، لما كان لأصحاب الأرض أي تواجد هجومي، وهو أمر ركز عليه المدرب أيمن الرمادي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء.

من جهته، قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة إن الفوز جاء بعد نتيجتين سلبيتين ل«الملك»، لذلك فإن الانتصار الكبير معنوي ومحفز للفريق قبل لقاء السوبر أمام شباب الأهلي. وأكد العنبري أن لكل مباراة ظروفها، ولقاء السوبر له حسابات خاصة، حيث سيلعب الشارقة مع أحد أفضل فرق الدوري بما يملكه من لاعبين. ورغم الفوز الكبير والعرض الهجومي المميز، إلا ان العنبري أعتبر ان: النتيجة ليست مقياساً، وأنا كمدرب دائماً أطلب الأفضل، وثقتي باللاعبين والفريق موجودة»، مؤكداً ان: عودة شوكوروف وكورونادو ومينديز أعطت للشارقة قوة دفع كبيرة.

أما المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان فرأى ان المباراة كانت غريبة، حيث كان البرتقالي الطرف الأفضل حتى جاء الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 26، وبعد ذلك انهار الفريق على كل المستويات، وكان يجب أن يتماسك ولايستسلم، لكنه لم يفعل ذلك.

وتابع: المباراة درس كبير جداً وكبوة و«رب ضارة نافعة»، وخصوصاً ان الأخطاء التي حصلت في لقاء الفجيرة تكررت أمام الشارقة، وعندما تفعل ذلك فإن النتيجة تكون كارثية، وهناك مراجعة فنية يجب ان تحصل في الفريق، على الأخطاء الفردية وعدم التماسك والاستسلام المبكر للأمر الواقع، وعموماً كلنا نتحمل المسؤولية وعلينا مراجعة أنفسنا.

وقال متابعاً رداً على سؤال: أجانب عجمان لم يقدموا حتى الآن المتوقع منهم، ولكن علينا أن نتعاون جميعاً لمساعدتهم وتخطي السلبيات التي صادفناها في المباريات الثلاث.