حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (21) لسنة 2019 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي.
ونص القرار على أن يكون لأمين عام مجلس دبي الرياضي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي الجديد.
ويلغى قرار المجلس رقم (51) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
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