الأهلي المصري يشارك في مؤتمر صناعة الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة الأهلي المصري على سفر عضوي المجلس المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/‏ أيلول الجاري؛ لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة.

وقال مجلس الأهلي المصري حسب بيان رسمي، امس الأحد، إن الموافقة تمت تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا، (لا ليجا)، وحرصاً من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية, كما قرر المجلس فرض حظر على تناول جميع العاملين بالنادي، بمن في ذلك أعضاء مجلس الإدارة ومنظومته الإعلامية، أخباراً، أو صوراً، أو موضوعات تتعلق بالنادي على وسائل التواصل الاجتماعي.