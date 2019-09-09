«ألعاب الشارقة» تقيم فعالية العودة إلى المدارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي فعالية العودة إلى المدارس، بمناسبة بدء العام الدراسي وبمشاركة ممثلين لإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة.

شهد الفعالية طاقم إدارة الألعاب الفردية برئاسة المهندس سليمان الهاجري وأعضاء الإدارة عبدالرحمن علي المليحي، وأيوب محمد حسين لشكريه، وعلي حسن البلوشي مدير الإدارة والموظفون والطلاب المنتمون للنادي، وذلك بالصالة الرياضية في مقر الإدارة بالحزانة.

وأوضح المهندس سليمان الهاجري في كلمته أن الأندية لها دور كبير وإسهام واضح، وتعمل جنباً إلى جنب مع المدارس لتعليم الطلاب السلوك القويم، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في حياة الطالب وارتباطها الوثيق في مستوى التحصيل الدراسي الذي أثبتته الدراسات بأن الرياضيين قادرون على الاستمرار في الدراسة وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، لأنها تنشط الذاكرة، وتزيد عندهم القدرة على التعلم واستيعاب المعلومات، وترفع من مستوى الدافعية لديهم من خلال تنمية وتطوير قدراتهم، ومواهبهم، وبناء شخصيتهم.

وأشار الهاجري إلى أن لنادي الشارقة دوراً قيادياً ورسالياً، وأكد أن الرياضة شريك أصيل في أي نجاح يحققه الطالب في مسيرته الأكاديمية.