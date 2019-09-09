40 لاعباً يمثلون الإمارات في مونديال الفجيرة لبناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام اختار 40 لاعباً في القائمة الموسعة لتمثيل الإمارات في بطولة العالم لبناء الأجسام التي تستضيفها الدولة في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. وضمت القائمة التي تم اختيارها من قبل لجنة المنتخبات برئاسة أحمد جوهر ومدرب المنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي ومساعده سلمان عجيل، عدداً من نجوم اللعبة الفائزين بميداليات ملونة في مختلف الأوزان في بطولات العرب وآسيا وغرب آسيا، والبطولات الدولية المفتوحة التي أقيمت العام الماضي وفي العام الحالي.

وتقدم مدرب المنتخب بالشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، ونائبه علي بن حيدر، والأعضاء للدعم والمتابعة الهادفة لضمان نجاح المنتخب الوطني في مهمته المقبلة.

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وشهدت القائمة الموسعة عودة بطل العالم وآسيا السابق محمد سالم الزحمي للمشاركة مع المنتخب الوطني الأول، ويوجد أيضاً أيوب العمري وخالد موسلوه، وعبدالله روستم، وموسى إبراهيم البلوشي، وعبدالله مبارك المطيري وخليفة برمان، وسهيل زهران وعبدالله درويش، وعدنان الخيال.

وأوضح زويد سالمين الزعابي مدرب المنتخب أن اللاعبين الذين تم اختيارهم، سيخضعون لثلاث مراحل تدريبية بعد أن دخلوا في معسكر تدريبي داخلي في المرحلة الأولى، وتحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني والمدربين المباشرين، على أن تكون المرحلة الثانية في 5 أكتوبر المقبل في دبي، وستتضمن اختبارات فنية ويتم من خلالها اختيار الأكثر جاهزية للانضمام للمنتخب الأول الذي سيشارك في بطولة العالم، مؤكداً أن عدد الذين سيشاركون في المنافسات غير مقيد.

وقال إن المرحلة الثالثة ستتضمن إقامة معسكر داخلي في إمارة الفجيرة يسبق المشاركة في البطولة بأيام قليلة.