«شاهين 39».. بطل افتتاح موسم البحر في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج القارب شاهين 39 لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني المري، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020.

وحقق السباق الافتتاحي للموسم، النجاح المطلوب في وصول عدد المشاركين إلى 79 قارباً على متنها ما يزيد على 1200 بحار رسموا لوحة الماضي الجميل.

ونجح النوخذة الشاب خليفة عابد المري في اختيار المسار الصحيح الذي أوصل القارب شاهين أولاً إلى خط النهاية متفوقاً على معظم القوارب المشاركة، ومن بينها القاربان صاحب المركز الثاني زلزال 217 لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي وصاحب المركز الثالث برق 230 لمالكه محمد جابر الحمادي وبقيادة النوخذة جابر محمد الحمادي واللذين تصدرا المشهد في المراحل الأولى وكانا الأقرب إلى التتويج إلا أن شاهين 39 قال كلمته في نهاية السباق وظفر بناموس أول سباقات الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وفي باقي المراكز جاء القارب العاصفة 87 لمالكه عبد الله مروان الحمادي وبقيادة النوخذة عيسى المرزوقي في المركز الرابع، وحل القارب غازي 180 لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة خليفة على الرميثي في المركز الخامس، وحصل القارب حشيم 153 لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي على المركز السادس.

ونال القارب العابر 203 لمالكه سيف سعيد الرميثي وبقيادة النوخذة علي خليفة الرميثي المركز السابع، بينما احتل القارب سهم 170 لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي المركز الثامن، فيما ذهب المركز التاسع إلى القارب مقصص 73 لمالكه الفريق مصبح راشد الفتان وبقيادة النوخذة خالد محمد الرميثي، وحل عاشراً القارب خزام 255 لمالكه النوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي.

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وبعد ختام السباق قام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات مشرف السباق بتقديم الكؤوس للأبطال.

بارك محمد عبد الله حارب، النجاح التنظيمي والفني للسباق، وأشاد بالتعاون الكبير الذي شهده السباق بين اللجنة المنظمة والنواخذة والملاك المشاركين، الأمر الذي أسهم في وصول معظم القوارب بسلام إلى خط النهاية وفي وقت قياسي ومناسب.

ووجه هزيم محمد القمزي الشكر الجزيل إلى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تقف دائماً وراء إنجاح السباقات وفي مقدمة تلك الجهات القيادة العامة لشرطة دبي (الإنقاذ البحري ومركز شرطة الموانئ) لدورهم المؤثر في تنظيم وتأمين السباق.

وأكد النوخذة المخضرم محمد راشد الرميثي مالك القارب شاهين 39 أن انطلاقة الموسم الرياضي البحري جاءت طيبة ومبشرة رغم الظروف التي صاحبت السباق وهي أمور تحدث في العادة مع بداية أي موسم.

من جهته، قال خليفة عابد ثاني المري نوخذة القارب شاهين 39 إنه يحب دائماً التحديات، وقد أوفى سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية بذلك في توفر سرعات رياح قوية وصلت إلى 13 عقدة.