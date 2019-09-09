شكرا لقرائتكم خبر عن حادث بيروني يعزز أهمية «هالو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غير بيير جاسلي المنافس ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات رأيه في نظام حماية الرأس «هالو»، بعد أن شاهد حادث سائق فورمولا 3 الأسترالي أليكس بيروني في سباق يدعم جائزة إيطاليا الكبرى. واصطدم بيروني (19 عاماً) بحاجز لتطير سيارته عالياً في الهواء‭ ‬ثم لتسقط على سور جانبي. وقال جاسلي سائق تورو روسو للصحفيين في حلبة مونزا: يجب أن أقول إنني أصبحت مشجعاً لنظام هالو، وبعد رؤية هذه ايل.لمشاهد اقتنعت بوجود سبب جيد لاستخدامه.

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