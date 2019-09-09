ختام رائع لبطولة المواي تاي المفتوحة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول منافسات بطولة المواي تاي المفتوحة الثانية، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بقاعة دو فورم بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة واسعة من اللاعبين الهواة والمحترفين لمختلف الفئات العمرية.

وقد أسفرت نتائج الجولة الختامية عن فوز سيف إيهاب على يوسف أبو حميدان في وزن تحت 67، وهزاع القبيسي علي خالد السنهواري، وفارس حجات على سيرجى تسيمبالوف، وعمر سمحان على عمر العماري، وأحمد حجات على يوسف شلتوني، وسيف الدين غول على عزيز موسى ومحمد اللطايفة على عمر عطية وعبد الرحمن أحمد على يوسف العتيبي.

وفي ختام الليلة الختامية الجماهيرية قام طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والمدير التنفيذي للاتحاد وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة، مدير إدارة الأنشطة بتتويج الفائزين الأول والثاني من كل فئة.

وأشاد طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لفعاليات البطولة ما ساهم في ارتفاع مستوى البطولة التي من شأنها أن تسهم في صقل لاعبي المنتخب الوطني للمواي تاي الذي يستعد لاستضافة بطولة آسيا في ديسمبر المقبل في أبوظبي وأكد أن الاتحاد استعد جيدا للبطولة من خلال المتابعة اليومية لعبد الله النيادي رئيس الاتحاد. وشكر المهيري رئيس الاتحاد البحريني للمواي تاي لمشاركته في حفل افتتاح البطولة، كما شكر كل من ساهم في إنجاح البطولة التي حققت جمله من المكاسب الفنية.