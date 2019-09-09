فتح باب التسجيل ل «بوانيش المرحباني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق المرحباني للبوانيش الشراعية الذي ينظمه النادي يوم السبت المقبل بكورنيش العاصمة أبوظبي.

ويعد سباق المرحباني الجولة الثانية ضمن روزنامة النادي لسباقات التراث البحري موسم 2019 في فئة البوانيش الشراعية، التي تحظى باهتمام بالغ لكونها من الفئات ذات الخصوصية الكبيرة، ولا سيما أنها أحد أهم معالم التراث البحري الإماراتي وصناعة إماراتية خالصة، إذ من المقرر إغلاق باب التسجيل للبحارة الراغبين في المشاركة يوم الخميس المقبل.

Advertisements

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في السباق.

وتعقد اللجنة المنظمة للسباق اجتماعات مستمرة مع الجهات المشاركة في الحدث على رأسها جهاز حماية المنشآت، لمناقشة التجهيزات الخاصة بالسباق، والتأكيد على جاهزية الأمور كافة لانطلاق المنافسات بشكل آمن

وأبدى أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ارتياحه لسير برنامج الموسم الجديد، مشيراً إلى أن النادي يسعى لتطوير السباقات البحرية بمختلف فئاتها، وخاصة التراثية التي تحظى باهتمام بالغ، مشدداً على أن الموسم يبشر بالخير في ظل الرغبة الكبيرة من أهل البحر في التواجد بفاعلية في مختلف السباقات التي ينظمها النادي، ولا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية من القيادة الرشيدة.