شكرا لقرائتكم خبر عن «بيليه الإمارات» يكتب اسمه بين هدافي كأس الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

واصل فريق شباب الأهلي انطلاقته الإيجابية في كأس الخليج العربي بعد الفوز على النصر بثنائية سجلها «بيليه الإمارات» محمد جمعة في شباك العميد، ليضع اللاعب نفسه مجدداً بين هدافي البطولة، ويضيف الرباعية خلال مباراتين وكانت بدايته في الجولة الثانية أمام الجزيرة وهي المباراة التي فاز فيها شباب الأهلي برباعية نظيفة.

ولم يكن أصحاب الأرض في أفضل حالاته بسبب افتقاده لعدد من نجوم الفريق، كما تأثر الفريق بطرد لاعبه مهند خميس بعد التدخل العنيف مع لاعب شباب الأهلي فيديريكو نقولا كارتابيا، وتم نقل لاعب العميد إلى مستشفى راشد من أجل الاطمئنان على صحته بعد ضربة قوية في الرأس عقب التدخل.

وعبر الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب النصر، مؤكداً أن فريقه قدم أداء جيداً خلال اللقاء، واستطاع أن يحسم النتيجة في النهاية لمصلحته، ويتصدر المجموعة عن جدارة، مؤكداً أنه كان الأفضل في خلق الفرص طوال اللقاء، واستطاع أن يتحكم فيها معظم الوقت.

وقال أوروابارينا: تحكمنا في إيقاع المباراة، لكن الرطوبة أثرت في أداء الفريقين، النصر تأثر بحالة الطرد والنقص العددي في الفريق، وهو ما أعطانا الفرصة أيضاً من أجل إنهاء اللقاء لمصلحتنا، فريقنا كان أفضل من ناحية اللياقة البدنية على الرغم من الرطوبة.

وأضاف: لا بد أن أشيد بالثلاثي الشاب محمد جمعة، وعيسى وليد عبيد ومروان فهد ثلاثتهم حصلوا على فرصة المشاركة، وقدموا مستوى مقنعاً، إنهم يشكلون مستقبل الفريق، أشكر كل العاملين في قطاع المراحل السنية على ما يقدمونه من عمل مميز كان نتائجه تألق هؤلاء اللاعبين الشباب.

وعن مشاركة أحمد خليل وليوناردو في الشوط الثاني قال: هم لاعبون كبار أصحاب خبرة ويحتاج إليهم الفريق، هناك لاعبون انضموا إلى الفريق في وقت لاحق بعد انطلاق الإعداد.

Advertisements

وقال البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق النصر أن فريقه خاض مباراة صعبة مع شباب الأهلي، وقال: عملنا على الاعتماد على الهجمة المرتدة، بسبب الضغط الكبير من الضيوف، كما أن الحرارة والرطوبة أثرت في اللاعبين إضافة إلى أن طرد مهند خميس كانت نقطة تحول خلال اللقاء.

وأشار المدرب إلى أنه دفع بلاعبين شباب صغار مثل عائض مبخوت من أجل المشاركة، لأنه لم يشارك من 8 أشهر، فيما أراح بعض اللاعبين للمباراة المقبلة أمام الوصل.

وقال: بعد عودة جميع اللاعبين من المنتخب ستكتمل صفوف الفريق خاصة أن أرقام الفريق جيدة على الرغم من الخسارة، وأتوقع أن يكون النصر أفضل خلال الفترة المقبلة، هناك فرق ليس لديها لاعبون في المنتخب، لذلك لا تعاني مثلنا.

وكشف المدرب عن خوض مباراة إعدادية في الفترة المقبلة قبل خوض مباريات دوري الخليج العربي.

محمد مرزوق: لقاء صعب للغاية

عبر محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز على النصر وقال: اللقاء كان صعباً للغاية، بسبب طبيعة الطقس، لكن أداء الفريق كان جيداً واستطعنا الخروج بنتيجة إيجابية وتصدر المجموعة بدون إصابات، أتمنى أن تكون حالة الطقس خلال لقاء السوبر الأسبوع المقبل أمام الشارقة أفضل من ذلك، خاصة أنها ستكون على نفس الملعب