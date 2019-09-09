شكرا لقرائتكم خبر عن شتاين: إذا لم تحقق الفوز فعليك القتال حتى لا تخسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مثلت مباراة الوحدة وبني ياس بروفة جيدة للفريقين قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، ولاسيما أن اللقاء كان الأخير قبل توقف مسابقة كأس الخليج العربي، واطمأن كل من الهولندي موريس شتاين المدير الفني للوحدة والألماني شايفر مدرب بني ياس على جاهزية اللاعبين ولاسيما أن المباراة كانت فرصة لإشراك عدد من العناصر البديلة لغياب لاعبي المنتخبات الوطنية وحسب قانون المنافسة الذي يتيح إشراك عدد من اللاعبين الشباب.

وبالرغم من الحرارة والرطوبة العالية التي جرت فيها المباراة إلا ان كلا الفريقين قدم أداء مقبولاً وشهدت المباراة تسجيل هدفين وعدداً من الفرص الضائعة من المهاجمين لغياب اللمسة الأخيرة.

واعترف الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة أن بني ياس كان الطرف الأفضل في المباراة وصنع العديد من الفرص مقارنة بفريقه الذي وجد عدداً مقبولاً من الفرص واستطاع أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف، وقال: بين الشوطين اضطررت إلى تبديل ميليسي الذي أصر على المشاركة في المباراة رغم انه كان يشعر بارتفاع الحرارة في جسده وأنا لا أضحي بلاعب لأنني احتاج لجهود كل اللاعبين، بعدها استطاع بني ياس تحقيق التعادل». وأضاف: «في مثل هذه المباريات حينما لا يمكنك ان تفوز عليك ان تقاتل حتى لا تخسر هذا ما ذكرته للاعبين ولفريق عملي بين الشوطين.

وعن مشاركة تيغالي قال: الوضع تغير واللاعب ضغط على نفسه من اجل التعافي من الإصابة وتوصلنا مع الجهاز الطبي الى ان يلعب تيغالي لمدة عشرين دقيقة.

من جانبه أبدى الألماني شايفر مدرب بني ياس عدم رضاه عن نتيجة التعادل أمام الوحدة، مبيناً أن الفرص الكثيرة التي أضاعها خط هجومه كانت كفيلة بأن يخرج فريقه بالنقاط الثلاث، موضحاً ان فريقه كان متحكماً بالكرة في اغلب دقائق المباراة وتوفرت له كمية هائلة من الفرص الجيدة، وأهدر أحمد أبوناموس اكثر من فرصة مضمونة في آخر دقائق عمر اللقاء.

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وقال شايفر: «قمنا بإشراك قلبي دفاع جديدين هم سالم البلوشي وعيسى خلال الشوط الأول تأقلما وبالشوط الثاني لعبا بطريقة مقبولة جداً، عموماً الأداء الجماعي للفريق كان جيداً لقد وصلنا إلى 70% مما نطمح إليه من أداء ومردود اللاعبين وسيكون هناك مزيد من التدريبات لإنهاء الهجمات واستغلال الفرص وعلينا ان نعمل بشكل مكثف في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «فوزنا على الشارقة في المباراة الأولى وعلى العين ودياً أعطى اللاعبين ثقة كبيرة وصنع تجانساً أكثر في الفريق وفي مباراة اليوم وجد بيدور سبع فرص وأبوناموس اكثر من فرصة وهذا يعطينا مزيدا من الثقة».

وأشار مدرب بني ياس الى ان عامل الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة أثرا على أداء اللاعبين، مؤكداً ان الفريق مازال في مرحلة بناء تشكيلة قادرة على العطاء تلبي طموحات الجهاز الفني والنادي.

وقال شايفر: «الوحدة لعب مباراتين في دوري أبطال آسيا هنا وفي السعودية، لذا بني ياس كان مرشحاً للفوز عليهم في المباراة ولكن في النهاية كانت النتيجة مقبولة والفوز في كرة القدم هو استغلال الفرص لإحراز الأهداف».

وعن الاستعداد لبداية دوري الخليج العربي، قال المدرب الألماني: «الوقت مبكر لمعرفة الفرق التي ستكون منافسة على اللقب هناك اكثر من فريق جاهز، بالنسبة لنا سننتظر انضمام المحترف الجديد الصربي ساشا افكوفيتش ومعرفة الخانة التي ستناسبه ونتمنى عودة لاعبينا من المنتخبات الوطنية من دون إصابات وتطوير اللاعبين الشباب ليكونوا اكثر فاعلية في مستقبل المباريات.

ونصح المدرب الألماني لاعبي بني ياس بعدم الإصابة بالغرور فمازال أمامهم الكثير، كما ارسل رسالة إلى مشجعي السماوي، وطالبهم بالوقوف خلف الفريق في جميع المباريات.