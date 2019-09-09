محمدوف: أجواء أبوظبي ألهمتني الحماس والقوة والتركيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المصارع العالمي حبيب نور محمدوف، أنه لم يكن يتوقع أن يحظى بكل هذا الدعم الجماهيري الكبير في أول نزال يخوضه بالإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مشيراً إلى أن الأجواء الحماسية في صالة «ذي أرينا» بحلبة ياس والتشجيع الكبير ألهماه التركيز والمثابرة لتحقيق الفوز على منافسه الأمريكي داستين بويريرا في الجولة الثالثة.

وقال محمدوف بطل الوزن الخفيف في الألعاب القتالية المختلطة بعد الفوز الثامن والعشرين له على التوالي، إنه يدين بالفضل لوالده وأشقائه وأصدقائه ومؤازريه في كل الانتصارات والإنجازات التي حققها، وأنه فخور باللعب أمام كل هذا الحشد من الجماهير في أبوظبي، المدينة التي تعد الأكثر أماناً في العالم والتي تحظى بحب وتقدير كبير في قلبه مع مدينة دبي التي أبهرته.

وقال: الفنون القتالية المختلطة رياضة تقوم على الاحترام المتبادل بين الخصوم، تعرضت للكثير من الضغوط في المرحلة الأخيرة، ولذلك فأنا أحتاج إلى الراحة لبعض الوقت قبل أن أستأنف تدريباتي ومشاركاتي، وأنتهز تلك الفرصة لأتقدم بالشكر لكل عشاق حبيب نور محمدوف الذين جاؤوا من داغستان، لأنهم الرصيد الحقيقي لي في كل مواجهاتي القوية، وفي تحمل كل الضغوط.

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وعن منافسه داستين بويريرو.. قال محمدوف: داستين قدم عرضاً قوياً وكان منافساً لا يستهان به، وتوقعت منه ذلك، أهنئه على هذا الأداء القوي.

من ناحيته أكد داستين بويريرو، أنه واجه لحظات صعبة خلال نزاله مع حبيب نور محمدوف، وقال: كنت في انتظار هذه المواجهة كي أعزز مسيرتي وأحقق إنجازاً فريداً، كنت مستعداً للنزال بشكل كبير ولم أكن متوتراً أبداً، لابد أن أستخلص من هذه التجربة درساً لن ينسى في تدعيم مشواري المستقبلي.

وتعتبر«242 يو اف سي» أول فعالية من نوعها منذ أن وقعت دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة شراكة مع اتحاد فنون القتال المختلطة لمدة خمسة أعوام في إبريل الماضي.