منتخب الدراجات في كأس آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخب الإمارات للدراجات في بطولة كأس آسيا للمضمار التي تنطلق اليوم في نيودلهي، وتستمر حتى ال 12 من سبتمبر /‏ أيلول الجاري، ويطمح منتخبنا إلى مواصلة تميزه في البطولات الآسيوية،لا سيما بعد استعداداته الجيدة في معسكر إسبانيا والمعسكر الداخلي في المنطقة الشرقية، والمشاركة في طواف إندونيسيا والختام بالتدريبات المكثفة في مضمار زايد الدولي بالشارقة.

ويترأس البعثة نايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد، وتضم الإداري حسين الحمادي، والمدرب بدر محمد ميرزا، ومساعده شريف عبد الله، والفنيين جون ومايكل، ونجوم منتخب يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وسيف معيوف، وخالد معيوف، وجابر المنصوري، وثنائي منتخب الشباب راشد المنصوري ومحمد اليعقوبي.