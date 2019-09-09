شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي حكماً في مونديال طائرة السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسافر حكمنا العالمي حامد الروسي إلى مدينة طوكيو يوم غد الثلاثاء للمشاركة بكأس العالم للسيدات لكرة الطائرة. وسبق لحامد الروسي التواجد خلال هذا العام بدوري الأمم بثلاث جولات في كل من الصين للرجال، وهونج كونج للسيدات، وفرنسا للرجال، وهو يعد من حكام النخبة على مستوى العالم ضمن المجموعة ألف بدرجة (عالمي).

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