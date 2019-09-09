ختام ناجح لمعسكر الحكام الواعدين في نورمبيرج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى حكام كرة القدم الفريق الثاني، والمتميزون من حكام الفريق الثالث معسكرهم الخارجي الذي أقيم في مدينة نورمبيرج الألمانية للفترة من 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر بمشاركة 14 حكم ساحة و14 حكماً مساعداً و4 حكمات شاركن في المعسكر بالتنسيق مع لجنة كرة قدم السيدات.

وقال صالح المرزوقي مشرف حكام المراحل العمرية في اتحاد الكرة، إن المعسكر حقق أهدافه وتم إجراء الاختبارات النهائية لجميع الحكام المشاركين وكانت نسبة اجتياز الاختبارات البدنية 100%، إضافة إلى اجتيازهم للاختبارات النظرية، مشيراً إلى أن البعثة ضمت وجود أربع حكمات يشاركن في المعسكر للمرة الأولى، ضمن خطة التعاون بين لجنة الحكام في اتحاد الكرة ولجنة كرة قدم السيدات للارتقاء بمستواهن وتطويرهن.

VAR) في ظل وجود نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في مقدمتهم علي الطريفي، والماليزي صبحي الدين، إضافة إلى المحاضرين المحليين عبد الواحد خاطر وسلطان ساحوه، وأحمد هلال مدرب اللياقة البدنية.