هزاع بن ربيع المهيري: هدفنا تعزيز القيم الإيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يعتزم فريق الطيار للرياضات البحرية تنفيذ حملة تنظيف واسعة للأقواع البحرية والحياة الفطرية في بحار الإمارات خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع فرق الغوص التطوعي المختلفة والتعاون أيضاً مع الأندية البحرية المختصة، ويتطلع الفريق من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الكثير من المبادئ وخصال المحافظة على نظافة البحار والشواطئ، ولا سيما في ظل وجود بعض التجاوزات الفردية في التخلص من المهملات والنفايات وإلقائها في البحر وعلى الشواطئ من دون مسؤولية، وتأتي هذه الخطوة كي تتماشى مع الأهداف التي وضعها الفريق ضمن سياسته في نشر الوعي البحري وثقافة ارتياد الشواطئ.

وأكد هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار الأهمية الكبيرة لهذه الحملات، والتي يكون لها دور فعال وإيجابي في تعزيز الخصال السليمة لدى أفراد المجتمع، وأيضاً التوعية بخطر انتشار وبقاء المهملات في الأماكن الطبيعية. وقال: بدأنا مشاريع التعاون في هذا المجال بدعم فريق دبي للغوص التطوعي قبل فترة، ونريد أن نفعّل في الفترة المقبلة مهمة تنظيف الشواطئ والأماكن البحرية المهمة أيضاً، نهدف من خلال هذه العملية إلى الارتقاء بالحس الوطني والتفاعل مع البيئة بشكل أكبر، سواء من المشاركين أو المتابعين وجمهور البحر بشكل عام.

وشدد هزاع على الأهمية الكبيرة لهذه الحملات، ولا سيما مع انتشال الكثير من المخلفات البحرية الخطرة والتي تؤذي الحياة البحرية. وقال: نطلق مثل هذه المبادرات كي نحقق أهدافاً ليست على لمدى القريب فقط، وإنما على المدى البعيد للحد من المشاكل البيئية من جهة، وللتوعية ونشر أهميتها من جهة أخرى.