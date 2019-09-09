العراق يلاقي أوزبكستان ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي المنتخب العراقي الأول مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان مع نظيره المنتخب الأوزبكي في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم المقبلة.

وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، إن أسود الرافدين سيواجه المنتخب الأوزبكي بغياب خمسة لاعبين أساسيين هم: الحارس جلال حسن وحسين علي، بسبب الإصابة وجستن ميرام وعلي عدنان وأحمد ياسين، لحصولهم على إجازات من الطاقم التدريبي.