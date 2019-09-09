شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يلاقي أوزبكستان ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
يلتقي المنتخب العراقي الأول مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان مع نظيره المنتخب الأوزبكي في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم المقبلة.
وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، إن أسود الرافدين سيواجه المنتخب الأوزبكي بغياب خمسة لاعبين أساسيين هم: الحارس جلال حسن وحسين علي، بسبب الإصابة وجستن ميرام وعلي عدنان وأحمد ياسين، لحصولهم على إجازات من الطاقم التدريبي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يلاقي أوزبكستان ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.