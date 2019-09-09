بيكر يؤكد: الحراس لا يحققون جائزة "أفضل لاعب" لأنهم لا يسجلون أهدافاً









اسماء السيد - أكد الحارس الدولي أليسون بيكر حارس نادي ليفربول الإنكليزي ومنتخب البرازيل بأن حراس المرمى لا يمكن لهم تحقيق جائزة "أفضل لاعب " في العالم لأنهم لا يسجلون أهدافاً ، مستشهداً بالحارس الروسي الراحل ليف ياشين الذي حققها قبل 56 عاماً.

وتحدث بيكر في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية بالإجابة عن أهمية الألقاب و الجوائز التي نالها الموسم الماضي و ايهما يفضل ، حيث كشف قائلاً :" كل لقب له اهمية خاصة و يصعب تفضيله او تميزه عن لقب آخر ، فدوري أبطال أوروبا لقب هام كونه جاء بعد غياب طويل، ولقب كوبا امريكا له طعم خاص لأنه أول ألقابي مع منتخب بلادي و تحقق على أرضنا وامام جماهيرنا".

و عن اصعب لحظة عاشها الموسم الماضي ، فقد كشف الحارس البرازيلي قائلاً :" مباراة الإياب امام برشلونة في الدور النصف النهائي كانت الاصعب و الاكثر تعقيداً ،لأنها كانت امام فريق كبير هزمنا ذهاباً بثلاثة اهداف نظيفة".

وبسؤاله حول إمكانية ترشيحه للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية ، علق بيكر قائلاً :" كنت فخوراً بسماعي اخباراً عن احتمالية ان اكون ضمن المرشحين ، لكنني ادركت جيدا صعوبة المهمة على حراس المرمى ، لأنهم لا يسجلون اهدافاً ، و كرة القدم هي اهداف قبل كل شىء ، رغم الاهمية البالغة لحراس المرمى والدور الاساسي الذي يقومون به مع أنديتهم".

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وأضاف بقوله :" الحارس الوحيد الذي نال الكرة الذهبية كان الراحل ليف ياشين قبل 56 عاماً و هذا ما يؤكد صعوبة المهمة على حراس المرمى لذلك افضل التركيز على أداء وظيفتي بعيدا عن مثل هذه الامور".

وعن سبب نجاحه في الحفاظ على مستواه ، أوضح اليسون بيكر قائلاً :" لا يوجد سر وراء ذلك فالأمر كله متعلق بتركيزي على عملي و احتفاظي بهدوئي خلال المباريات ، وحرصي دوماً على تطوير أدائي من مباراة لآخرى من أجل الوصول إلى اعلى المستويات".

وبسؤاله حول اللقب الذي تفضله جماهير ليفربول إحرازه هذا الموسم ، علق بقوله :" سنقاتل من اجل الفوز بجميع الألقاب و البطولات التي سنشارك فيها محلياً وقارياً ، لكن يجب ان نعترف بأن المهمة ليست بالسهلة لان هناك فرقاً قوية ستنافسنا على ذات الالقاب".

و عن اجمل اللحظات التي عاشها منذ احترافه في اوروبا ، رد قائلاً :" الحقيقة هناك الكثير من الاوقات الجميلة التي عشتها ، ولكن اجملها هي مباراتنا امام نابولي على ملعب الانفيلد رود في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، حينما تصديت لكرة خطيرة للمهاجم أركاديوش ميليك ، لأنها كانت في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة".

و عن الحارس الذي يراه الأفضل بالنسبة له ، رد قائلاً :" هناك العديد من الاسماء التي تحتفظ بهم ذاكرتي ، لكن الافضل سيبقى هو البرازيلي كلاوديو تافاريل ".