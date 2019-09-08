انت الان تتابع بعد نهاية عهده مع ميسي.. رونالدو يرشح 4 نجوم للكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رونالدو رشح مبابي نجما للمستقبل

الوقت يمضي وزمن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يشارف على الانتهاء، مما سيفسح المجال لصراع جيل جديد من النجوم للهيمنة على عالم الكرة، وهم 4 أسماء وفقا لرونالدو.

وفي مقابلة مع موقع البطولة المغربي، قال المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية، إن زميله السابق في يوفنتوس كريستيانو رونالدو، أخبره من سيكونوا "خلفاء" رونالدو وميسي في عالم الكرة.

وقال بن عطية: "عندما كنت في يوفنتوس، أخبرني كريستيانو رونالدو أن (كيليان) مبابي ونيمار و(إيدن) هازارد و(عثمان) ديمبيلي، سيكونوا المتنافسين الرئيسيين على الكرة الذهبية بعد انتهاء عهده وميسي".

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ويبلغ عمر الهداف البرتغالي 34 عاما، بينما احتفل ميسي في يونيو الماضي بعيد ميلاده الثاني والثلاثين.

وبالرغم من توقعات رونالدو بالنجوم الأربعة، فإن الحقيقة هي أن هؤلاء النجوم أمامهم الكثير للوصول للقب الأفضل في العالم، مع تراجع مستوى ديمبيلي ونيمار مع برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، وإقبال هازارد على تحد مجهول مع ريال مدريد الإسباني، فيما ينتظر مبابي مستقبل باهر.

واحتكر رونالدو وميسي جائزة الكرة الذهبية لـ10 أعوام، قبل أن يكسر الاحتكار النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2018.