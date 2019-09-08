انت الان تتابع عقد جديد لفان دايك مع ليفربول.. تفاصيل "المدة والراتب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
في خبر سعيد لجماهير ليفربول الإنجليزي، كشفت مصادر بريطانية أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع المدافع فيرجيل فان دايك للبقاء في صفوف النادي حتى عام 2025.
ونجح فان دايك (28 عاما) في إحداث نقلة بدفاع "الحُمر"، منذ انتقاله إلى الفريق في يناير 2018 قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، في أكبر صفقة لمدافع في العالم وقتها.
وينتهي عقد العملاق الهولندي الحالي مع بطل أوروبا في 2023، لكن يبدو أن سيمدد اربتاطه بالنادي لموسمين آخرين، طبقا لصحيفة "ميرور".
وحسب الصحيفة، سيتقاضى فان دايك راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني، بدلا من راتبه الحالي الذي يبلغ 125 ألفا.
وتوج فان دايك مؤخرا بلقب أفضل لاعب في أوروبا، كما أنه مرشح بقوة للظفر بجائزة الكرة الذهبية، التي يتنافس فيها مع الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
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