الان تتابع النصر يعلن عودة حمدالله والشهري والعبيد قبل لقاء الشباب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365- عبدالمجيد بن طالب
انتعشت تدريبات نادي النصر مساء الأحد بعودة هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله للتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به (التواء بالمفصل) في مواجهة فريق ضمك دوريا الجولة الأولى ليغيب عن الفريق في لقائي السد آسيويا والجولة الثانية أمام الفتح.
فيما شهدت التدريبات مشاركة لاعب خط الوسط يحيى الشهري و الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد.
اجتمع المدير الفني للفريق البرتغالي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريب التي بدأت بتدريبات بالصالة لياقية متنوعة تلاها تدريبات بالجري حول الملعب قبل أن يختتم البرتغالي التدريبات بمناورة على منتصف الملعب أدى من خلالها اللاعبون عدد مِن الجمل التكتيكية و الفنية
وواصل اللاعب عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي و اللياقي في الصالة الداخلية، وتواجد المحترف النيجري أحمد موسى في العيادة الطبية بعد عودته من من تمثيل منتخبه على أن يشارك في التدريبات الجماعية الأيام القادمة.
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