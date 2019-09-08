اتحاد القدم يسير حافلات إلى البحرين لمؤازرة الأخضر

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد كرة القدم برئاسة ياسر المسحل، تخصيص حافلات للتوجه إلى دولة البحرين، من أجل مؤازرة المنتخب الوطني خلال مواجهة اليمن.

الأخضر وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية “المنامة”، حيث يلاقي نظيره اليمني، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأوضح الاتحاد السعودي أن الحافلات مخصصة للعوائل والشباب، ستنطلق من ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم المباراة، على أن تعود مرة أخرى عقب نهاية اللقاء.