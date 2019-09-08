شكرا لقرائتكم خبر عن «لوكا يوفيتش» يبحث عن كسر «النحس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتطلع المهاجم الصربى لوكا يوفيتش، لإنهاء العقدة التى باتت تطارده منذ الانتقال إلى ريال مدريد فى الميركاتو الصيفى المنتهى، ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن يوفيتش لم يزر الشباك، منذ أن سجل هدفًا مع صربيا فى الفوز على ليتوانيا بنتيجة 4-1 فى شهر يونيو الماضى.

ومنذ لقاء ليتوانيا، خاض يوفيتش 10 مباريات وأكثر من 420 دقيقة دون أى هدف، ولعب يوفيتش مباراتين فقط فى بطولة أوروبا لأقل من 21 عامًا، عندما خرجت صربيا من دور المجموعات، دون تسجيل أهداف.

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وخاض اللاعب الصربى مباراته الأولى غير الرسمية مع ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، حيث لعب لمدة 45 دقيقة مع فريق يتكون أغلبه من اللاعبين الشباب.

بينما جاءت المشاركة الأولى بالتشكيل الأساسى ليوفيتش أمام أرسنال فى واشنطن، ولكن تم تغييره بعد 15 دقيقة، بسبب الحاجة إلى إشراك مدافع عقب طرد ناتشو فرنانديز.

وتم إخراج يوفيتش من الملعب خلال الهزيمة بنتيجة 7-3 أمام أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة، واستمر غيابه ضد توتنهام وفنربخشة فى كأس أودى، بينما قدم اللاعب أفضل مستوى له أمام سالزبورج وروما بفترة الإعداد.

وخلال المباريات الرسمية شارك يوفيتش لمدة 9 دقائق فقط ضد سيلتا فيجو فى الجولة الأولى من الليجا، بينما ظهر تأثيره مع الفريق فى الجولة الثانية أمام بلد الوليد. وفى الجولة الثالثة ضد فياريال دفع به المدرب الفرنسى زين الدين زيدان إلى جوار كريم بنزيما، إلا أن يوفيتش لا يزال ينتظر هدفه الأول حتى الآن، منذ شهر يونيو الماضى. وسيلعب يوفيتش خلال فترة التوقف الدولى مع صربيا أمام لوكسمبورج (الثلاثاء)، لعله يجد نقطة النهاية لأزمته التهديفية.