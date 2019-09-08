شكرا لقرائتكم خبر عن كابيلو: لوكاكو جيد.. وسانشيز قادر على صناعة الفارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الإيطالى فابيو كابيلو، المدير الفنى الأسبق لميلان وريال مدريد، على انتقال روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز، من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان فى الميركاتو الصيفى المنتهى.

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وقال كابيلو، فى تصريحات أبرزها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى: «لوكاكو لاعب جيد، إنه يقوم بالعديد من التحركات ويعمل بجد فى المباريات»، وأضاف: «لوكاكو واحد من اللاعبين الذين تحتاجهم داخل أرض الملعب، ولكنه ليس بطلاً»

وتابع مدرب ميلان الأسبق: «حتى الآن نجح لوكاكو فى تسجيل هدفين مع إنتر، ولكن أحدهما جاء بسبب خطأ من الحارس»، وأتم: «أليكسيس سانشيز؟ إنه لاعب لديه قدرات رائعة، كما أنه قادر على صناعة الفارق إن أراد ذلك».

يذكر أن إنتر ميلان ضم لوكاكو وسانشيز من صفوف مانشستر يونايتد، حيث بلغت تكلفة الأول ما يقرب من 80 مليون يورو، بينما انتقل الثانى إلى «سان سيرو» لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.