مدرب بلجيكا: لوكاكو لم يتأثر بالإساءة العنصرية

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الأحد 8 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
يعتقد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن روميلو لوكاكو لن يتأثر بالإساءات العنصرية الأخيرة.
تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى هتافات القرود بينما كان يصعد ويسجل ضربة جزاء في المباراة التي فاز فيها إنتر ميلان 2-1 على كالياري في نهاية الأسبوع الماضي، حتى أن رسائل انتر ميلان أصدرت بيانًا غريبًا أصرت فيه على أن هتافات القرود ليست عنصرية.
وقال مارتينيز ، الذي أدار لوكاكو في إيفرتون: "روميلو هو واحد من هؤلاء اللاعبين العصريين ، لقد وُلد باهتمام. كان يتابع وسائل الإعلام عنه في بلجيكا منذ أن كان عمره 16 عامًا.
كان لديه توقعات بفريق كان عليه الفوز في أندرلخت بمشاركة دوري أبطال أوروبا.
"ثم كان لديه انتقال كبير إلى تشيلسي ، وكان وقته في وست بروميتش ، ثم تعامل مع التحويلات الكبيرة إلى إيفرتون ومانشستر يونايتد والآن إنتر.
"روميلو لا يتأثر. إنه أحد أكثر الأولاد مدفوعًا الذين يمكنك رؤيتهم. حياته هي كرة القدم ، وهو يعيش ليسجل الأهداف. لذلك لم أرَ فرقًا.
"صحيح أنه كان حزينًا للحلقة التي كان عليه أن يمر بها ، لكنني متأكد من أن كل شيء في كرة القدم سيحاول مساعدته ، ونأمل أن يركض الأشخاص الذين يديرون كرة القدم".
من المقرر أن يتصدر لوكاكو ، الذي أكمل انتقاله إلى مانشستر من مانشستر يونايتد بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني في الشهر الماضي ، خط النهاية لبلجيكا عندما يلتقي مع اسكتلندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 يوم الاثنين.
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