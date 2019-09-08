مارادونا في تقديمه لنادي جيمناسيا: أنا لست شخص كسول

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الأحد 8 سبتمبر 2019

عبر دييجو مارادونا عن سعادته بفرصة التدريب في الأرجنتين عقب تعيينه مدربًا لفريق جيمناسيا.



تم تقديم الأسطورة الأرجنتينية لمشجعي جيمناسيا لابلاتا في ملعب خوان كارميلو زيريلو المكتظ يوم الأحد.

استشهد مارادونا بأسباب صحية عندما استقال كمدرب لدورادوس في يونيو ، لكنه عاد بالفعل إلى العمل.

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وقال "أنا لست شخصًا كسولًا ، أحب العمل"، كما وعد بفريق تنافسي للجماهير.

وقال مارادونا في كلمته أمام الحشد: "أريد أن أعدكم بشيء واحد ، بينما أنا المسؤول ، ستكون هذه المجموعة بأكملها مثالية".

"على الرغم من كل الدعم الذي تقدمه لهم ، فسوف يعطونك شيئًا إضافيًا للفوز بالمباريات وسوف نفوز.

"ركبتي صغيرة بعض الشيء ، لكن ذلك لم يمنعني من المجيء لأن الناس كانوا يتصلون بي ويسألون" هل هذا صحيح بشأن جيمناسيا؟ "