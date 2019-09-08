موعد مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري

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الأحد 8 سبتمبر 2019

نجح الزمالك في اقتناص لقب كأس مصر على حساب نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا جديدا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.



وحقق الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2018-2019، بفارق 8 نقاط عن الوصيف الزمالك، ليتلاقى الثنائي في مباراة السوبر المصري.

وجاء ذلك بعدما حقق الزمالك لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0، اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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الزمالك يلعب ضد الأهلي في مباراة السوبر المحلي لموسم 2017 – 2018، والتي تم تأجيلها ومن المنتظر أن تقام يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري وفقًا لتصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في السوبر المحلي لموسم 2018 – 2019 في موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.

وكان الزمالك قد فاز بآخر لقب سوبر جمعه بالأهلي موسم 2015 – 2016 في الإمارات بضربات الترجيح.