رسميا.. نوير يشارك مع ألمانيا أمام ايرلندا في التصفيات الأوروبية

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الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قرر يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، إشراك مانويل نوير، قائد وحارس المانشافت، خلال مباراة الغد أمام ايرلندا، ضمن مواجهات المنتخبين في التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي التي ستقام في بلفاست غدا الاثنين. وقال لوف اليوم الأحد:" نويل سيلعب غدا".

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يشار إلى أنه قبل مباراة ألمانيا أمام هولندا والتي انتهت بهزيمة ألمانيا بهدفين مقابل أربعة أهداف أول أمس الجمعة ومباراة ألمانيا أمام ايرلندا، لم يحدد لوف ما إذا كان نوير سيلعب في هاتين المباراتين.

ولم يحدد لوف من سيحل محل إيلكاي جوندوجان في تشكيل البداية غدا:" يتعين علي أن أنظر كيف سيكون تشكيلنا، وبالتأكيد فإن كاي هافيرتز مرشح للمشاركة في تشكيل البداية"، وذلك في إشارة إلى لاعب الوسط/20 عاما/ الذي لعب في الدقيقة 61 في مباراة هولندا محل تيمو فيرنر.

وأعلن لوف اعتزامه اللعب في الدفاع أمام منتخب ايرلندا الشمالية الذي لم يُهْزَم بعد، بتشكيل رباعي بدلا من ثلاثة لاعبين، وعن غياب جوندوجان ونيكو شولتس عن مباراة الغد، قال لوف إنه " ليس موقفا سهلا تماما، كما أنها ليست ميزة على الدوام الاضطرار إلى إجراء تغييرات كثيرة في منتخب شاب لا يزال في بداية تطوره".