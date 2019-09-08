Advertisements Advertisements الأحد 8 سبتمبر 2019 Advertisements اقتنص فريق الزمالك لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي بعد أن حقق فوزاً عريضاً على نظيره بيراميدز بنتيجة (3-0) ، اليوم الأحد ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في المباراة التي شهدت حضور أكثر من 20 ألف مشجع وأدارها الحكم الروماني رادو بيتريسكو. سجل للزمالك اللاعب يوسف إبراهيم أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 52 و64 و84 من عمر المباراة ليحقق الفريق الأبيض لقب كأس مصر على حساب بيراميدز الذي خاض اللقاء النهائي لأول مرة في مسيرته.



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كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يضرب بيراميدز بثلاثية ويتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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