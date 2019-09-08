هنريخ مخيتاريان غير متأكد من مستقبله في نهاية الموسم

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الأحد 8 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
انضم هنريخ مخيتاريان لاعب خط الوسط إلى روما على سبيل الإعارة لمدة أسبوع من أرسنال الأسبوع الماضي بعد أيام قليلة من الظهور في دربي شمال لندن ضد توتنهام.
انضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى الجانرز في يناير 2018 كجزء من صفقة المبادلة التي أرسلت أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد.
وبحسب ما ورد ليس لدى روما خيار لشراء كابتن أرمينيا بعد دفع رسوم قرض تبلغ حوالي 2.7 مليون جنيه إسترليني.
مخيتيران ليس متأكداً مما سيحدث له بعد هذا الموسم لكنه لم يستبعد البقاء في دوري الدرجة الاولى الايطالي.
وقال لاعب خط الوسط لـ VBET News: "دعونا أولاً نرى ما يمكنني فعله في روما".
"في نهاية الموسم ، أعتقد أنه يمكننا التحدث عما إذا كان بإمكاني البقاء أو الذهاب إلى شيء آخر ، لا أعرف.
"الآن ، لا أستطيع أن أقول عن المستقبل ، من الأفضل التركيز على الألعاب القادمة."
سجل مخيتيران تسعة أهداف في 56 مباراة منذ انضمامه إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات في يناير 2018.
إنه الآن على اتصال مع زميله السابق في فريق كريس سمولينج في روما ، الذي انضم أيضًا إلى روما على سبيل الإعارة خلال الصيف.
كان لاعب خط الوسط في حالة جيدة لبلاده حيث سجل هدفين حيث فازت أرمينيا 4-2 على البوسنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الاوروبية 2020 يوم الاحد.
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