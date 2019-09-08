كالفن فيليبس يقترب من من التوقيع لصالح ريدز الإنجليزي

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

يقترب كالفن فيليبس من توقيع عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات مع ليدز ، وفقًا للتقارير الإنجليزية التي صدرت اليوم، قادما من أستون فيلا، خلال الانتقالات الصيفية.



كان لاعب الوسط الجديد أستون فيلا مطلوبًا للاعب خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية ، لكنه ظل في طريق إيلاند.

من المفهوم أن فيلا فشلت في تلبية تقييم البيض بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لشركة فيليبس.

وقال موقع "ذا أتلتيك" اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا سيضع قلمًا ورقيًا على صفقة بقيمة 20.000 جنيه إسترليني أسبوعيًا يوم الاثنين ، مما سيجعله واحدًا من أفضل اللاعبين في النادي.

كان فيليبس جزءًا لا يتجزأ من فريق ليدز منذ وصول مارسيلو بيلسا في الصيف الماضي ، وحققت أدائه مكانًا في فريق بطولة العام 2018/19.

Advertisements

شارك النجم المولود في ليدز في 149 مباراة منذ ظهوره في أكاديمية النادي.

في الشهر الماضي ، أشاد بيلسا باحتراف فيليبس خلال صيف من التكهنات المحيطة بمستقبله.

قال: "كالفن كان مثالاً للجميع.

"في سياق احترافي للغاية ، مع الكثير من التكهنات التي ليست جيدة ، يُظهر لنا Kalvin أنه بإمكانك أن تكون لاعبًا كبيرًا ولاعبًا جيدًا وفي الوقت نفسه تحترم القيم التي يصعب العثور عليها.

"إنه يستحق كل الأشياء الجيدة في الحياة الشخصية لأنه يعلمنا كيف يمكنك أن تعيش حياة احترافية في كرة القدم دون أن تنسى نفسك ، ولكن مع الحفاظ على السلوك بالطريقة الصحيحة".