نتائج الدوري الإنجليزي للسيدات: تشيلسي يتغلب على توتنهام وفوز ليفربول على ريدينج

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الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

نجحت تسديدة بيثاني المذهلة في الدقيقة الرابعة في انتصار تشيلسي على غريمه توتنهام اللندني في الدوري النسائي الممتاز أمام أقل من 25،000 مشجع في ملعب ستامفورد بريدج.



كانت تسديدة إنجلترا البعيدة على مسافة كافية كافية للفوز بلوزه 1-0 في مباراة سيطروا عليها لفترات طويلة في أول مباراة له هذا الموسم.

حافظت حارس مرمى توتنهام بيكي سبنسر على جانبها في المباراة في الشوط الأول ، حيث نجحت في إنقاذ هدفين لحرمان هانا بلونديل وغورو ريتين.

بدأ توتنهام في العودة إلى المسابقة واقترب من تسجيل هدف التعادل مع أفضل فرصة له في المباراة بعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الأول عندما أحرزت المبتدئ راتشيل فرنيس تسديدة منخفضة لكن كاثرين تمكنت من الغطس في الشباك وجعلت الحفظ.

ضرب تشيلسي الأعمال الخشبية مرتين في الدقيقة 58 ، حيث ضرب درو سبنس ضربة قوية على العارضة ، قبل أن يسدد رأس ريتين للمتابعة.

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لم تحطم أرقام الحضور الرقم 31213 في استاد الاتحاد في دربي مانشستر يوم السبت ، لكنها قللت من الرقم القياسي للموسم السابق الذي بلغ 5،265 في برايتون الموسم الماضي.

في مكان آخر ، عقد آرسنال للفوز 2-1 على وست هام لبدء دفاعه عن اللقب بالفوز.

كانت أهداف بيث ميد و جيل رورد كافية رغم إضراب مارثا توماس للضيوف.

نتائج مباريات اليوم للسيدات تشيلسي 1-0 توتنهام

برمنغهام 0-1 ايفرتون

ليفربول 0-1 ريدنج

ارسنال 2-1 وست هام