خافي جارسيا "مندهش" من إقالة واتفورد له

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الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

عبر خافي جارسيا، المدير الفني السابق لنادي واتفورد الإنجليزي عن قرار إقالته من قبل إدارة الفريق، على الرغم من تقديم مستويات جيدة خلال الموسم السابق.



قاد جراسيا واتفورد إلى المركز الحادي عشر في الدوري الممتاز ونهائي كأس الاتحاد الانجليزي في موسمه الكامل الوحيد المسؤول.

وقال في بيان نشره اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا: "بعد الإعلان غير المتوقع عن إنهاء عقدي بعد 4 مباريات فقط ، أود التعبير عن دهشتي بعد إكمال أفضل موسم في تاريخ واتفورد.

"أنا أحترم هذا القرار وأود أن أطمئن إلى العلاقة الممتازة التي تربطني بـ [المالك] جينو بوزو و [المدير الفني] فيليبو جيرالدي ، وهذا لن يتغير على الرغم من الخروج المفاجئ للنادي.

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"أنا ممتن لهذا النادي لأنه سمح لي بإدارة هذا النادي الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز ، لقد كانت تجربة مدهشة ، مع لحظات خاصة للغاية مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ، كان لي شرف الاستمتاع.

"أود أن أشكر كل شخص يعمل في هذا النادي وجعل حياتي اليومية سهلة للغاية. سيكون امتناني وحبي لهذا النادي أبدية.

وأخيراً ، أود أن أشكر المعجبين لدعمهم لي بالطريقة التي فعلوها من اليوم الأول ، حتى آخر يوم لي.

"أتمنى دائمًا للجماهير وهؤلاء اللاعبين الأفضل."

تمكن فلوريس من واتفورد خلال موسم 2015/2016 وقاد الفريق إلى المركز 13 في الدوري الإنجليزي ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

لكنه حصل على الحذاء في صيف عام 2016 واستعيض عنه والتر مزاري.