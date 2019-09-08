عضو النصر السعودي يرد على نظيره الأهلي حول بيع نور الدين أمرابط

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الأحد 8 سبتمبر 2019
علق العضو الذهبي بنادي النصر، عبد العزيز أحمد بغلف، على تصريحات الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي حول عرض النصر بيع النجم المغربي نور الدين أمرابط.
وكتب بغلف على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من الطبيعي جدًا أن تلجأ إدارات بعض الأندية إلى صرف النظر عن إخفاقاتها الأسيوية والمحلية وتوجيه ضغط الجماهير عليها بإختلاق روايات أقرب ماتكون إلى الخيال”.
وأردف:“هذا بإعتقادي قد يكون حلًا مؤقتًا لها، ولكنه ليس الحل الصحيح، وما أعجبني في الأمر ردة فعل العالميين وثقتهم في الإدارة”.
يذكر أن الإعلامي الرياضي، محمد أبو هداية قد كشف عن عرض إدارة النصر بيع النجم المغربي نور الدين أمرابط على الهلال.
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