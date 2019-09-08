بالصورة.. اتحاد الكرة المصري يُخلف بوعده قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

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الأحد 8 سبتمبر 2019
كشف اتحاد الكرة المصري عن نزول النسخة القديمة من كأس مصر ونزولها أرضية ملعب برج العرب قبل مواجهة الزمالك امام بيراميدز قبل نهائي الكأس.
ورغم أن اتحاد الكرة أعلن عن تصميم نسخة جديدة لكأس مصر، إلا أن النسخة القديمة هي التي ظهرت في ملعب النهائي.
وعلى صعيد متصل، حضر رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي رئيس نادي بيراميدز في المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب بالإسكندرية لحضور المباراة، وبجواره أحمد الرميثي عضو مجلس الإدارة، وممدوح عيد المدير التنفيذي، وعبد العزيز عبد الشافي زيزو المستشار الرياضي.
وكان الشامسي قد حضر أمس السبت من الإمارات وعقد جلسة مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة التركيز لكتابة التاريخ وحصد أول لقب.
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