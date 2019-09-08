القدساويون يبحثون عن نقاط الكوكب

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)@okaz_sports يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباتهم اليومية على ملعب النادي بالخبر استعدادا لمواجهة نظيره الكوكب مساء يوم (الثلاثاء)، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباتهم اليومية على ملعب النادي بالخبر استعدادا لمواجهة نظيره الكوكب مساء يوم (الثلاثاء)، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وكان فريق القادسية قد تعادل في مباراته السابقة أمام البكيرية 3-3، وركز مدرب فريق القادسية التونسي يوسف المناعي على رفع المعدل اللياقي للاعبين خلال التدريبات، إضافة إلى معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة البكيرية وانتهت بتعادل الفريقين، وشهدت التدريبات حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة لدعم اللاعبين قبل مباراة الكوكب. من جهته طالب مدرب فريق القادسية يوسف المناعي لاعبي الفريق بمضاعفة الجهد في مباراة الكوكب، ونسيان المباراة الماضية أمام البكيرية، وأكد المناعي: أنهم يثقون في قدرات اللاعبين، وإن شاء الله سوف يحقق الفريق الثلاث نقاط في مباراة الكوكب ويعود لطريق الانتصارات، وطالب المناعي جماهير القادسية بالوقوف مع الفريق في مباراة الكوكب التي تقام على أرضه وبين جماهيره، متمنيا أن يشاهد حضورا كبيرا من قبل جماهير القادسية.



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