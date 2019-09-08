الباطن يواصل تحضيراته لمواجهة العين

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جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) ‫⁦‪@almateb1⁩ واصل الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته اليومية تحضيراً لمواجهة العين في الجولة الرابعة من دوري الأمير

واصل الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته اليومية تحضيراً لمواجهة العين في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين غدا (الثلاثاء) بحفر الباطن، حيث أجرى الفريق مساء أمس (السبت) تدريبات على ملعب النادي الرئيسي، بدأت بتمارين لياقية عبر محطات متنوعة عدة، تلا ذلك تطبيق اللاعبين عددا من التمارين التكتيكية التي تنوعت ما بين اللعب من لمستين، وسرعة بناء الهجمة، ولعب الكرات العرضية، والتسديد على المرمى. واختتمت التدريبات بمناورة على كامل مساحة الملعب، طبق من خلالها الكابتن رضا جدي العديد من الجمل الفنية.

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