البابطين يحفز صغار الطائرة

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ(جدة)@okaz_sports أجرى المنتخب السعودي للكرة الطائرة، اليوم الأحد تدريبا صباحياً في المدينة

أجرى المنتخب السعودي للكرة الطائرة، اليوم الأحد تدريبا صباحياً في المدينة الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان، استعداداً لمباراة دور الثمانية من البطولة العربية الخامسة عشرة لكرة الطائرة للناشئين التي تستضيفها الأردن، إذ سيواجه المنتخب السعودي غداً الثلاثاء الفائز من مباراة عمان ولبنان التي أقيمت أمس الأحد، وعمد مدرب المنتخب محمد بن علي، خلال التدريب إلى معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مواجهتهم الأولى أمام مصر وعمل تكتيك مناسب لتطبيقه في لقاء الغد، وكان رئيس الاتحاد السعودي للطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، قد اجتمع باللاعبين بعد التدريب وحثهم على تقديم أفضل مالديهم للوصول للدور نصف النهائي.

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