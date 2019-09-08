شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يغلق ملف مستحقات المغربي داكوستا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أوضح نادي الاتحاد أنه تلقى اشعارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقفل ملف الشكوى التي تقدم بها نادي إسطنبول باشك شهير التركي ضد النادي، والمستندة على تأخر النادي في سداد الدفعات المستحقة للنادي من شراء عقد اللاعب المغربي مروان داكوستا في موعدها مارس 2019 و يونيو 2019.

وأشار النادي في بيان له نشره عبر حسابه في تويتر أنه تم تسوية ملف هذه الشكوى بعد أن بادر مجلس الإدارة فور تلقيه طلب الدعوى من الاتحاد الدولي إلى دراستها قانونيا وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبرم مع النادي التركي، وبذلك يكون قد تم سداد كامل عقد انتقال اللاعب لنادي وإقفال ملف القضية حرصا على تجيب النادي أي تبعات قانونية.